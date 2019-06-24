【搣甩控制狂】鄭欣宜：放手先得到釋放

歌手鄭欣宜（Joyce）今日現身電台宣傳新歌《救命歌》，更帶同派台禮物瑞士軍刀暨USB，甫受訪她興奮大叫：「我終於出新歌！其實首歌喺2017年12月就收到，但最近半年一路做嘢，喺音樂路上又碰到沙石。」自認控制狂、完美主義者的Joyce，自言透過新歌學識放手、凡事都要學會彈性處理：「有好多嘢係冇得Plan，要放手先得到釋放，收到林家謙份Demo，就覺得有隻手伸出嚟摸我個頭安慰我，就搵咗藍奕邦幫手填詞，我同佢係摸住酒杯底咁討論份詞，最後帶出自己救自己嘅訊息，仲寫咗3份Draft，好多謝佢花時間創作。」



拍MV「求救」成功



是次新歌MV更遠赴挪威拍攝，前日才回港的她笑言是「求救」成功：「我從來都係報喜不報憂，但呢半年開始會搵身邊朋友傾訴、問意見，就有位圈中資深MV導演主動夾我期，邀請我去挪威拍MV，以前拍嘢我會好緊張一定要睇Playback，但今次拍嘢我係冇睇過，尋晚收到MV嘅First Cut我係喊到豬頭咁！腫到今日唔使黐雙眼皮膠紙，個MV我好滿意、好靚，預計兩星期內會出街。」



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