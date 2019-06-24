港姐面試：「樊少皇」都嚟參選！

港姐面試今天於電視城舉行，當中也有不少「騎呢」候選佳麗，好似24歲的Sela勁似男影星樊少皇，但她就竟然說：「唔知邊個係樊少皇！」至於26歲的Natalie Kung，樣貌端好可惜鬥雞眼！25歲的Caitlin貌似「宮雪花」，她自言會減肥應戰！而26歲的Sherry，中擺雙手叉腰甫士，被笑功架十足！21歲的Isabella模樣怪怪，於台上被嘲似「怪誕屍新娘」！最奇怪的是Mercedes，她的化妝十足《少林足球》中「阿梅」般騎呢！有一位來自杭州的候選佳麗Karen，以恤衫長褲打扮現身，型格十足，與一眾花裙佳麗成強烈對比！



亦有不少候選佳麗生得一副明星相，好似20歲的Brenda貌似袁潔儀，她上台時勁緊張，喪捽手。Salyn就貌似卓韻芝，但她全程說話都不順暢，又不時遮嘴，她說：「棚牙有啲唔方便！」而Charlie Ling就好似前歌手劉彩玉。



另外，亦有不少健碩佳麗上台，21歲Serena的發育超勁，自言有36D上圍，堪稱「大騎樓」，而Rachel Yip勁大隻，可謂斤兩十足！





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