大女獲英語特殊學校取錄　鍾麗淇開心到喊

藝人鍾麗淇（Margaret）現身關注罕見疾病的活動，由於大女Isabella患上罕見嘅基因病，故她在這方面不遺餘力，希望令更多人關注：「其實每個人都唔同，有啲嘢係天生嘅，佢哋都唔想，所以希望令到社會更關注，大家見我咁正面，會問你係咪好辛苦架，其實唔係，因為我好正能量。」



Margaret又透露為大女報讀了香港唯一一間英語教學的特殊學校，苦等了五年，近日終於收到大女被錄取的好消息，她笑說：「我同姐姐開心到喊，五年時間等得好辛苦，有啲等得仲耐，可能要排十幾年，所以五年時間係正常，佢獲錄取令到我放鬆少少，佢八月就會返學，有小朋友嘅就會明白，成日諗會唔會畀到最好嘅佢，佢試咗三日堂，佢都鍾意，佢真係好開心，呢間學校適合佢多啲。」



結婚周年過二人世界



至於暑假會否一家人去旅行， Margaret笑言：「我計劃同老公下年兩個去，我哋已經八年半冇一齊去過旅行，我哋到時會結婚周年去，我妹妹好好，係咁叫我哋走，話到時喺我屋企過夜，我同老公未試過離開兩個女，一定係是但一個喺屋企，所以我都有啲驚，不過老公專登book咗個地方係唔畀小朋友去嘅，到時我哋會去四晚，過下二人世界，都真係八年幾啦，希望到時開心，好彩依家有FaceTime。」