感恩仔女勁易湊！Ana R.兩個夠晒數

名模Ana R.帶同兒子Ryan出席活動，講到27號就是Ryan的一歲生日， Ana透露明天會為兒子舉行生日派對，並已準備了蛋糕。問會否送禮物給兒子？Ana說：「有呀，我準備咗玩具送畀佢。（佢係咪易湊嘅小朋友？ ）係，佢非常易湊，好感恩，佢食嘢亦食得好好，我覺得自己好幸運。」



問到大女Maya會否妒忌細佬？ Ana就表示：「唔會，佢兩個相處得好好，我老公話我哋生兩個小朋友都咁乖，可唔可以有第三個，我話唔得，兩個就夠，因為我已經有一個仔一個女，我係非常幸運嘅媽媽，同朋友傾偈先知佢兩個咁易湊，不過都係唔講啦，可能之後會變。」Anna又指囝囝很為食，每次見到別人吃東西，就會眼定定望住，她透露Ryan已經有12Kg重，家姐只比他重少少，只有15Kg！問到覺得兒子似自己還是老公？Ana指一半一半：「佢嘅頭髮唔似爸爸，但五官好似，囡囡就比較似我。」



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