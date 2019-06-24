悲慘坎坷日本AV女優逐個數

日本AV女優愛田飛鳥疑被事務所壓榨，於年初跳樓自殺身亡，死後事務所更隱瞞死亡真相，目是為了不影響愛田飛鳥的AV影碟發售。事件曝光後，AV女優的悲慘生涯再度引起關注，其實過往有不少AV女優的遭遇相當悲慘和坎坷。



美知廣子拍AV死於現場



不少日本人因過勞而身亡，原來拍AV一樣會積勞成疾而死。年輕漂亮的AV女優美知廣子出身於問題家庭，母親多病，父親爛賭，她18歲高中畢業就要打工為父親還債，為了幫父親還巨額賭債，決定下海拍AV。性格憂鬱寡歡的她，經常受到製作人的騷擾，加上拍片導致她體弱多病，經常要帶病拍攝。當她拍其中一套AV時，突然痙攣抽稸口吐白沫，在場人員都嚇了一跳，最後她死在拍攝現場，終年25歲。據屍檢報告指出，美知廣子患尿道感染，致使細菌轉移滲透到腎臟，最終累積太多腎膿毒而猝死。



最悲慘AV女優杏樹紗奈



AV女優AV女優杏樹紗奈身世相當坎坷，生長於複雜的家庭，父母經常外出不顧家，哥哥性格暴躁貪婪，常與母親大打出手。她高中一離家出走，開始做援交，11歲時因為誘拐事件被警方傳喚，14歲被強暴失去貞操，同年還涉及竊盜未遂。18歲簽約拍AV，同時在風月場所工作接客。



後來被AV星探發掘成為AV女優，20歲時讀大學後，認識無所事事吸毒爛賭的男友，要她用AV女優賺的錢還債。為了賺錢，她一邊拍AV一邊再在風月場所接客，之後懷孕卻不知父親是誰，後來墮胎離開軟飯男友。之後她改行在地產公司打工，迷上中國文化努力學中文，還愛上一名中國男子，但對方卻是個有婦之夫，淪為小三。



持田茜被家人嫌棄



日本AV女優持田茜，出道即爆紅，月收入曾高達100萬日圓（約7.2萬港元），但風光的背後孤獨又悲傷，家人知道她當AV女優，十分看不起她，家族的聚會都不會邀她參加，連妹妹的婚禮、爺爺奶奶的葬禮，都沒有通知她出席。她被視為家族的恥辱，媽媽曾跟她說，為了妹妹的幸福，希望她諒解，令她十分難受。



持田茜拍AV僅4年於2008年引退，從此不再用持田茜名字，改為Shijimi，日文是蜆仔的意思，是她的故鄉島根縣的名產，作為家鄉的懷念。雖然已沒有當AV女優，但仍然不敢和家人聯絡，10年後她在電視節目的鼓勵下，鼓起勇氣返回家鄉，和母親見面重聚，現在已獲家族的諒解，可以加入LINE群組，開始另一段人生。



一花琴音罹患子宮頸癌



曰本AV女優一花琴音（前名寶生莉莉）長相甜美，擁有火辣身材。2013年出道的她，曾遭男友性暴力導致終生不孕，另外她3年就換了3間事務所，被視為麻煩友。去年她更不堪壓力在直播中服藥自殺，幸好救回一命。



AV業界於去年11月爆出一位AV女優確診感染HIV病毒，掀起一陣愛滋恐慌，她隨即在網上公開病毒測試報告呈陰性，以證自身清白，一個月後在社交網宣布退出AV界，當時就有傳媒懷疑她曾在夜店接客。



今年3月她又表示復出，並改名一花琴音。但她本月在社交網自爆患上子宮頸癌，癌細胞有機會擴散，安排7月入院做手術，令粉絲為她擔心。而她近日在社交網爆愛田飛鳥跳樓自殺，言詞間她亦有輕生念頭，看來她的精神出現問題。



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