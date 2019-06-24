陳自瑤升Cup做32C人妻！王浩信有咩反應？

已為人母的陳自瑤（Yoyo）獲豐胸公司睇中任代言人，她今日穿上性感低胸裝大騷成果，明顯升Cup不少！Yoyo大方承認由B升到C，變成「32C人妻」。Yoyo直認自信心大增：「其實我覺得每個女仔都想有豐滿啲嘅身形，同埋胸部線條靚啲，係每個都想要嘅嘢嚟，咁我未升Cup 前，可能工作上需要就要托吓或者墊吓嘢，依家好Natural ，個胸部線條已經好靚嘞，呢個係好開心。」Yoyo直言相信還有「晉升」機會，問到可是想升到D Cup？她笑言：「咁要問佢哋得唔得喇！」她又表示經過今次後，亦令她領略到要疏通淋巴和乳腺。



「冇干涉大家工作」



問到老公王浩信對她升Cup評語如何？她說：「咁呢個係我工作嚟，所以都冇去干涉大家工作。所以OK嘅。」她自言都有人問她升Cup後，可擔心惹來目光：「我覺得呢樣唔太重要，係愛自己錫自己嘅表現，而唔係其他人睇你。（老公畀意見都唔會聽？）做任何事都好，係愛自己錫自己去做，唔係因為其他人，亦或者唔係要令一個人開心。（老公至少都要讚吓你？）OK啦！」



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