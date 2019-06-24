《白色強人》劇透：唐明決定爭奪院長之位

第十一集 (06/24)

逸滔（郭晉安飾）吩咐靄寧（張曦雯飾）作主刀，靄寧欠信心，幸得洛雯（李佳芯飾）從旁協助；逸滔觀看手術過程，終感到靄寧真正成長。一名男孩不滿父母吵架，突然在馬路中心下車，遭車輛撞至重傷。心胸肺外科及骨科均要把握時間搶救，唐明（馬國明飾）卻將主刀重任交付懷德（何廣沛飾）。懷德不負師父厚望，極速完成複雜手術，同事嘆為觀止。可惜小孩情況轉壞，需要截肢保命，懷德氣餒，書婷（馮盈盈飾）見狀情不自禁吻他。康橋（朱智賢飾）懷有身孕，銘章（張達倫飾）誤當逸滔是第三者，憤然要推倒他的醫改陣營，還致電唐明告密……



第十二集 (06/25)

銘章倒戈逸滔的醫改陣營，唐明深思仲學（姜大偉飾）反對醫改的原因。蘇怡（唐詩詠飾）為狗隻開刀取回傷者斷指，湛琛（蔣志光飾）對她不按程序的做法有微言。大批反對醫改的示威者請願，更向衞生局局長張實秋的座駕潑漆，引致車輛失控撞向人群。多名傷者送往明成北搶救，逸滔親自搶救頭顱重創的實秋。同時，唐明需要逸滔支援另一項手術，但實秋情況突然轉壞……唐明質疑逸滔將病人分等級處理，決定爭奪院長之位。衞生局署理局長游國棟向銘章表示，將強硬推行醫改方案。



第十三集 (06/26)

國棟不滿逸滔、銘章因私人恩怨而影響醫改進程。逸滔與唐明兩大陣營對決，逸滔欲拉攏洛雯，驚訝她已受唐明影響；唐明則懷疑銘章倒戈的真正意圖。康橋往找唐明理論，突然不適下體出血……銘章趕到醫院，逸滔嘗試勸他顧全大局。西環工業地盤發生嚴重意外，洛雯、蘇怡等深入現場，拯救被石屎壓傷的傷者。傷者被鋼筋刺穿胸口，洛雯不依程序，冒險為傷者就地開胸止血。可惜傷者送抵明成北後，證實受感染死亡；國棟得悉此事，心生一計……



第十四集 (06/27)

國棟（鄭子誠飾）前來明成北問責，唐明自有打算；逸滔着唐明認清形勢。洛雯、蘇怡、懷德如實報告地盤意外中的救人程序，唐明強調將人命置於醫療制度之上。逸滔轉向與唐明同一陣線，國棟氣結。急症室疑似出現中東呼吸綜合症個案，湛琛果斷封鎖急症室，連同蘇怡、靄寧等醫護人員即時隔離，明成北上下嚴陣以待；唐明暗自擔心蘇怡。急症室仍忙碌不已，蘇怡為孕婦緊急接生。靄寧負責的病人恐有生命危險，手術刻不容緩；逸滔衡量病情後有所決定……



第十五集 (06/28)

逸滔替原先留在急症室的病人開刀，並吩咐學祈留守免受感染，學祈懷疑又是父親暗中安排。蘇怡出現發燒及咳嗽症狀；唐明察覺有異，強行要求入急症室照顧蘇怡，湛琛、洛雯阻止不果；唐明承諾會一直陪伴蘇怡。銘章要求逸滔向外界公布明成北最新情況，關鍵時刻，逸滔收到疾控中心傳來的化驗報告。榮業聯同其他立法會議員，欲借助封鎖急症室一事向逸滔問責……仲學甦醒，他向靄寧打探明成北的動向，及後再向逸滔宣戰……