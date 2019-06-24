港姐起底：黎康祺水着Look煞食VS翻版昆凌

港姐向來講求美貌與智慧並重，喺首輪面試當中，就有唔少才藝出眾嘅佳麗。其中23歲、喺香港大學傳理系畢業嘅黎康祺，年紀輕輕已經有豐富嘅舞台劇以及音樂劇嘅表演經驗，而且佢更係香港舞動合唱團前團員，曾經同C Allstar、Rubberbannd等歌手合作之餘，2015年更有份擔任歌手梁漢文演唱會嘅中場表演嘉賓。另外，熱愛戶外活動嘅佢，喺社交網亦有唔少健康水着相！



另外，貌似昆凌嘅陳熙蕊（Blossom）亦一樣唔惹少，本身有開Youtube Channel拍化妝片做網紅嘅佢，2016年畢業於於昆士蘭大學，而且今年5月更參加中國好聲音布里斯班區海選，勇奪第四名、最具潛力獎及優異獎等多個大獎，可以話係品學兼優！可惜女神已經名花有主，佢不時大晒同男友嘅恩愛合照，盡情放閃！



至於23歲、喺香港讀Marketing嘅古濼欣（Nicole），原來係粵劇界嘅一分子，外表清秀嘅佢扮起小生上嚟入型入格，唔知到時才藝表演會唔會反串上陣呢？



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