《好日子》劇透：陳煒飲醉同人發生關係

第一集 (06/24)

齊家村舉行天后回鑾盛典，村民忘了準備運送天后像的吊臂車，村長齊億章（李國麟飾）遂託齊仟寶（翟威廉飾）找其養父齊萬基（黃智賢飾）駕貨車趕來幫忙……村代表齊萬水因偷吃供品而闖禍，他卻誣陷萬基，並重提萬基當年犯下錯事。遊客齊豎佳（朱敏瀚飾）拍下萬水的罪證，欲替萬基解釋，但被萬基制止。豎佳原是億章之孫，他往萬基的古董店暫住，終向萬基透露身份，他來港欲查出父親齊萬碩（張達倫飾）當年離村的原因，可惜不果。豎佳回澳洲前不慎受傷入院，萬碩與妻彭露娜（車婉婉飾）接報來港，與萬基重遇。



第二集 (06/25)

萬碩重遇萬基，卻認不出他。萬碩、萬基的堂表妹卞慧晶（陳煒飾）現為名校主任，其班中有情緒問題的學生程大帥逃學，被訓導主任處罰，大帥受侮辱而發難。訓導主任誣陷大帥刺傷她，要逼大帥退學，慧晶暗向大帥父親透露真相……萬水為賣掉村校的土地，封閉師生出入的道路。億章外孫楊沖（余思霆飾）是慧晶的助教，她們帶學生參觀農場，怎料有學生走失，慧晶遂去尋找。萬基碰巧重遇慧晶，慧晶不慎扭傷，幸得萬基幫忙。慧晶及後認出萬基，竟對他痛打怒罵。



第三集 (06/26)

村校校長陸月暈倒入院，億章探望她時遇上來找豎佳的萬基，豎佳製造機會讓億章與萬碩碰面……億章憶起往事，原來慧晶當年喝醉後與人發生關係，疑為萬基或萬碩所為；萬基及後承認犯錯，遭億章逐出村；慧晶因醜事張揚，也隨母齊麗冰離村；億章發現萬碩拿酒給萬基、慧晶喝，才令二人做出錯事，揚言要與萬碩脫離父子關係，萬碩憤然離去。慧晶與楊沖先後探望陸月，慧晶告訴陸月已向校方辭職，陸月希望慧晶出任村校校長一職。



第四集 (06/27)

楊沖感慧晶為人功利，將她辭職的真相告訴陸月，陸月卻不以為然。億章氣憤下道出萬碩回港之事，其妻蔡如玉（黃淑儀飾）欲與家婆張結彩趕往醫院見萬碩父子，卻不慎跌傷。叔叔齊億宇使計支開億章，讓萬碩回村。萬碩憶起往事，原來他與萬基當年均愛上慧晶，慧晶鍾情萬碩，萬碩卻為萬基而迴避慧晶；中秋之夜，萬碩終和慧晶互相表白，及後與萬基、慧晶一起喝酒，慧晶、萬基先後醉倒……萬碩終於與如玉、結彩等家人團聚，此時億章突然回來……



第五集 (06/28)

億章要趕萬碩離去，幼女齊珈（簡淑兒飾）卻使計強留萬碩一家，億章遂往億宇家中暫住。慧晶探望陸月，時陸月接報得悉村校的地牢水浸，慧晶答應代她處理此事。慧晶返回齊家村，發現已轉讀村校的大帥被萬水欺負，指摘他在供枱雕刻畫像。慧晶假冒舊同學替大帥解圍，並揚言接替校長之職，時萬碩來到祠堂看見一切。露娜接受萬基提議，打算留下任村校教師；豎佳亦決定留下隨億章學習種植與舞麒麟。萬碩偶遇萬基，怎然他們一言不合，發生爭執。