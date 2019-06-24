掉低兩歲仔仔！貝安琪Keep住同老公拍拖

名模貝安琪（Ankie）現身美容院活動，她笑言隨着年齡增長，會愈勤力護膚，她亦會幫老公敷面膜，她說：「佢好鍾意，其實之前唔鍾意㗎，但朋友讚佢靚咗，佢就開始要我幫佢，依家好多男仔朋友都會做Facial。」講到天氣炎熱，會否去旅行避暑？她透露將會去越南四日，八月就會去歐洲和加拿大，問到兩歲半兒子會否同行？她說：「當然會帶埋佢去，佢唔驚坐飛機，已經飛過好多次，更何況依家又有自己個位，有電視睇，佢會仲開心。（咁你同老公咪唔會有二人世界？）唔會，我哋每個星期都會有一兩次拍拖時間，要Keep住先得㗎，會一齊去睇戲，囝囝唔會跟住嚟。」



她指囝囝兩個月大已經第一次搭飛機，而且表現乖巧，她說：「我上網睇，教家長要畀個奶嘴BB，咁耳仔就唔會唔舒服，有人講笑話畀啲酒佢添。」講到囝囝如此乖巧，會否計劃追多個？她坦言沒有計劃，自己也是獨生女，不怕悶，很喜歡自己一個，加上想有更多私人時間，所以暫時認為生一個就夠，她又指香港人很幸運，可以請傭人姐姐幫忙：「我德國嘅朋友冇得請傭人姐姐，要自己湊，香港就好好，可以請兩三個都得。」



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