爆笑！《愛．回家》Bobby三世都畀群姐害死

處境喜劇《愛．回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，而萬眾期待的歐陽震華終於在今明兩晚登場！今晚《愛》更換上全新的主題曲及片頭，新歌由眾演員獻唱，非常熱鬧。



群姐向來視歐陽波比（Bobby）為偶像，今集講群姐最近頻頻發夢，夢中Bobby向佢求救，群姐因而心緒不寧，工作時犯下大錯得罪咗公司大客，更被大小姐以許志安金句大鬧係「壞咗嘅人」！之後群姐去問三世書，發現原來跟Bobby有三世姻緣，而且三世Bobby都係畀群姐害死。



鏡頭一轉就變成古裝，喺第一世中，Bobby係祝枝山，群姐就係京城花魁，Bobby仲同劉丹扮演嘅「吟根」一齊爭群姐，最後由Booby抱得群姐歸，不過婚後生活潦倒，Bobby誤食群姐買嘅老鼠藥餌而死咗。到咗第二世，群姐係祝英台，Bobby就變咗梁山伯，Bobby第一眼見到女扮男裝嘅群姐即時心心眼，畫面搞笑。



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