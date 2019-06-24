美娜祖華維茲嘅第一次畀咗導演袁錦麟？

由《生化危機》系列女星美娜祖華維茲（Milla Jovovich）聯同台灣藝人王大陸、張榕容及大陸藝人許魏洲與劉美彤主演的英皇電影《素人特工》昨日在上海舉行發布會，該電影是美娜的首部華語電影，問到為何接拍電影時，她自爆是該電影的導演袁錦麟的粉絲：「非常喜歡袁導演之前的編劇作品《捉妖記》，也因此成為了袁導演的粉絲，自己也一直是中國文化的粉絲，這次能合作非常激動。」美娜還表示：「戲中我們是一個團隊，戲外我們都像家庭一樣，大家都是好朋友，好溫暖。」發布會上，美娜頭上紮滿針灸的劇照，一改以往其酷爆的銀幕形象，喜感十足，美娜坦言：「我看劇本的時候，正正被這場戲吸引，當我頭上刺滿針灸在布達佩斯街頭拍戲，吸引很多路人的目光。我之前很少拍攝喜劇，是一次好新鮮的挑戰。」



現場美娜以導師身份為四人頒發了不同名號的特工證書，談到為何選擇王大陸出演男主角時，袁導演調侃地說：「這個角色是一個素人英雄，需要一個長得不帥、智商也不高的普通人，王大陸是最適合的一個演員。」面對導演對自己的「肯定」，王大陸幽默回應：「請大家記住我的這些『優點』。」 隨後王大陸也表示自己是做好了「跳樓」的準備才來，其中一場戲中，他要在八層樓高拍攝跑酷戲，讓他印象深刻。



張榕容也有刺激賽車戲，她說：「第一次在布達佩斯街頭拍賽車追逐，我負責開車，大陸負責平衡，好危險但也會很好看。」對此，袁導演直言：「賽車是非常危險的一項運動，速度高，而且沒有太多的保護措施，張榕容沒用半天就學會了飄移，非常勇猛。」至於許魏洲飾演「低科技發明家」，導演在現場透露許魏洲為了拍這部電影專門練出六塊腹肌，因此特別為他設計了一場能展示身材的戲份。



導演也獲得了「最會選景特工」的稱號，他以被譽為歐洲最美城市的布達佩斯作為電影的主要拍攝地，並在古建築群中實拍撞車，連美娜也大感新鮮刺激：「以往拍過很多充滿特技效果的電影，但在布達佩斯街頭去拍真的撞車，這是第一次。」導演也幽默總結道：「可以說，我們在布達佩斯是『為所欲為』！」



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