前度係TVB奀星！大熱蔡嘉欣被爆黑歷史

新一屆香港小姐競選舉行首輪面試，被視為大熱的YouTuber蔡嘉欣及模特兒Katy Yeung一同離開，兩人孖公仔搭港鐵由康城出發，雞啄唔斷傾偈又齊齊Check手機，期間有男Fans上前索合照，兩人搭到將軍澳站落車。



蔡嘉欣一選港姐即被起底，有消息指她曾與TVB奀星吳子沖拍拖，她回應說：「過去嘅嘢留番過去，我哋唔好提，依家冇聯絡喇！（現任男友支持？）支持。（網上起底話你男友係Banker？）咁快？係嘅。」



又有人指她的時裝店平貨當貴貨賣，她承認以往曾到廣州買衫，現在則到韓國入貨：「但確保唔到100%韓國廠造。」有網友指她今日一身裝扮是90蚊淘寶貨，她說：「係淘寶買，但我買200幾蚊呀！有時隆重少少嘅衫，香港反而唔知邊度買。」之後她與Katy一同坐的士離開。



另外，嘉欣嘅舖頭喺網上留言話：「覺得我哋食水深你咪唔好幫襯，我哋從來冇逼過人買嘢。」



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