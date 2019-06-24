閻奕格做音樂劇換唔切衫：真係出咗事！

音樂劇《搭錯車》的主要演員閻奕格（Janice）和沈震軒（Sammy），今日現身新城電台繼續為音樂劇宣傳，他們表示剛完成上半部分的6場公演，休息今、明兩日後，將展開下半部分的6場演出，甚為期待！講到難忘事，開騷前曾坦言驚換唔切衫的Janice大叫：「真係出咗事！喺第3定4場嘅上半場最後一首歌，呢首歌係好重要，上唔切台就冇人唱，而我係要由T-Shirt、褲、頭飾換另一套衫，臨上台2秒個頭飾Kick住咗，扯住頭髮好痛上唔到台，真係諗過叫服裝師剪咗我啲頭髮，但佢唔肯，好彩最後佢好大力咁扯咗個頭飾落嚟，畀我即刻上台。」不過驚險事浪接浪，Janice笑言因為太入戲而差點轉Channel：「我一嬲就會講英文，有場嗌交戲太嬲，爭啲『What』咗出嚟！」



至於Sammy就指所有演員經過6場公演後，都變得工多藝熟：「頭兩場好趕，特別係換衫，但之後好明顯大家都加快咗個速度，開始Enjoy到個騷。」女友有捧場？他怕醜笑指女友幾乎場場都有睇，亦對首演同劇電影版的女演員劉瑞琪現身大感驚喜：「佢大讚格格唱得好，都好開心可以演繹到呢部經典作。」而Janice都表示意想不到對方會專程飛港觀賞。



問到往後6場有甚麼地方需要改進？Janice投訴成日被Sammy整蠱，他即澄清：「因為我會爆肚，個底係一樣，但係想喺每場都搵啲新鮮感，咁先好玩！」Janice接話：「好想打佢！不過係好玩嘅！（有冇試過接唔到？）因為我啲廣東話反應唔快，驚佢有時爆咗啲我聽唔明嘅會呆咗喺度，但我諗佢唔會咁整蠱我嘅！」

---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。



