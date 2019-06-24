Yanny開餐廳做老闆　Heidi冇影怕尷尬？

組合Super Girls成員Yanny（陳穎欣）首次開餐廳做生意，一班圈中好友釗峰、陳健安、Cheronna男友黃奕晨來支持，她稱更搞新意思每周六都會請來鵝頸橋打小人阿姐來為客人打小人，Yanny、Aka和Cheronna在餐廳門外請阿姐出力「打小人」，打到「啪啪聲」，相當熱鬧。



初次做生意，Yanny表示與幾位朋友一齊合資，大概7位數字，她則是小股東夾了6位數，是一個好好學習機會，坦言：「其他拍檔個個都係師傅，我就係張白紙，就負責宣傳部啦！咁水吧係台灣師傅識得拉花，所以我都諗住學埋拉花幫下手。」講到現場有打小人安排，Yanny稱是餐廳其中一個特色，是重金禮聘請鵝頸橋阿姐每周來一次，而Aka謂香港人壓力大，可打小人發洩。



不過，今日Yanny好日子，卻未見隊友Heidi（李靜儀）出席，因當日有指男友Gareth（陳考威）之前曾和Heidi拍拖。對於Heidi「冇影」，是否怕尷尬避見？Yanny即言：「唔係，Heidi同Jessica都唔喺香港，等佢哋返嚟會再約過。（Heidi係咪避你呀？）唔會，唔係啦。」然而提到男友Gareth的錄音室正正餐廳對面？Yanny即解釋：「我都唔知，係拍檔搵咗舖話喺荔枝角，我嚟到先知對面就係，我安咗10部Cam對住𥄫實佢。」



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