李嫣小學畢業出國留學　老竇做伴讀書僮？

身為王菲女兒，李嫣一舉一動向來備受注目。雖然王菲與李亞鵬已離異，但兩人仍視女兒為掌上明珠，希望給她一個健康快樂的成長環境。年紀小小的李嫣，盡得媽媽的藝術天分兼風範，不但繪畫優秀，而且熱愛時裝及化妝，曾在網上教人化妝兼在巴黎行騷，絕對青出於藍，難怪深受父母寵愛。



不經不覺，李嫣已經13歲，她日前在社交網分享小學畢業照，她穿上藍色衞衣坐正中間，並細心將其他同學貼上公仔圖案，愛美的她更為自己貼上仙女圖案，以英文留言向同學道別：「你哋喺我心目中係永遠不能代替。」字裏行間足見同學之間感情要好！不過，當中焦點莫過於有好友留言：「寶貝，你要出國讀書了嗎？」李嫣回覆：「是的鴨。」隨即引起熱議！「李嫣出國讀書」更成為網上的熱搜詞，可見她的動向備受關注！據知，她畢業的是北京德威英國國際學校，姊姊竇靖童亦曾在該校的上海分校就讀，全校以純英文教學，父母似乎一早就為李嫣出國讀書鋪路。



其實李嫣與父親感情要好，不時被拍得父女拖手逛街，不論女兒到哪兒，都會看見李亞鵬的身影，他亦曾表示「一生陪伴愛女」，難怪不少網民留言指李嫣出國讀書，李亞鵬必定非常不捨，大有機會同行做「伴讀書僮」。不過，有網民認為他應趁機「放手」，讓女兒獨立：「可以與新歡好好談戀愛！」



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