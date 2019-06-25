日子難過也要笑着過！李珊珊尊嚴重生煉出大智慧

21年前的無綫經典劇《烈火雄心》深宵重播，物是人非，當年參演的，不是獨當一面的影壇小生，就是幸福少奶奶，惟最吸Like的，莫過於是早前走出來，以自身經歷鼓勵大眾的李珊珊。因患病而神隱七年的她最近還當了KOL，在社交網分享生活點滴，看出抱恙中的她，的確比大家想像中更堅強。分享於額頭位置施針的自拍照，看者驚心動魄，但她卻以「打通任督二脈，如來神掌第九式」來自娛自樂。她說：「要學會生存」、「我勇敢踏出第一步，今天不是句號，現在才是開始。」



七年，不長不短，如果你過去七年，只是營營役役為三餐奔走、為港女女友折騰、又或苦惱何時「上車」時，你真的有褔了，起碼你還有健康的體魄，為衰公衰婆傷過哭過痛過後，睡醒，又是新的一天。如果像李珊珊般，大好的演藝事業，因病而急煞停頓，健康有翻天覆地的變化，七年來幾乎歷盡生死，你還會為那個她和他偷偷垂淚？



奄奄一息等床位



李珊珊，一個字，索也。港人集體回憶：以三點式激蕩登場，任由巨蛇身上游走，「性感尤物」之真義， 一目了然。這位被譽為「史上最好身材的港姐冠軍」未有恃靚行「胸」，從來不走撒嬌女人攞你命的路線，反之率直無隱、大情大性。最好的時候，也是最壞的時候，突然上天給她考驗，但她從不以苦主姿態走出來哭訴問蒼天，外間對其病情的戲劇性描述，她只澄清非大病，因涉及隱私，病因保密，到此為止。



多年來只是零碎式的略述箇中苦況，如病發時呼吸困難及休克，先後更因大腸桿菌、甲型流感入院，令她最感受至深，是尊嚴。她說過病起來，尊嚴也談不上，曾因腹瀉不止，脫水過度入院，在暈眩間突然急瀉，惟有硬拖護士作「扶手」入洗手間解決。本港醫療制度百病叢生，作為「資深用家」的她，是相當合資格的見證人，曾嘗過在奄奄一息時坐在輪椅上等床位，每秒都是難過的，難過不僅是肉體上的苦楚，更難過的，是身處香港這個所謂國際大都市，給病人的支援及尊嚴是如此低微。



幻想冰冷病房暖透心



日子難過，也要笑着過。都說，有呼吸就有希望。只要一息尚存，每一秒都可以很精彩，就像李珊珊所說，要學會生存，那怕來回地獄又折返人間。親朋的一句問候，一件小禮物，她已感到無比的快樂，有時她幻想，如果能在熟悉的房間及屬於自己的被鋪中作生命最後倒數，更是福氣；她也想像過， 如果把冷冰冰的病房，設計得溫暖一點，或許令病人感到安逸。或許大家以為她比煙花寂寞，想起她以前的緋聞男友如滿天星，最亮眼的一顆是閃了七年的錢嘉樂。情若真，不必相見恨晚，她懂得自處，懂得甚麼是對自己最好，也是難得。





要說美貌與智慧並重的港姐，李珊珊必榜上有名。不是因天使與魔鬼的聯乘合作下，為她打造天使樣子魔鬼身材，而是她在過去的七年，差點賠上性命，親身演繹「美貌與智慧並重」。回看近年港姐太出位，學歷高但情商低，語／乳出驚人，耍小聰明博Like，毫不實際；浴火重生，李珊珊煉出大智慧。