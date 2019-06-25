奇洛被聯署推做時代雜誌年度人物

荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）今年「老是常出現」，先回歸《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）、後於Netflix浪漫喜劇《永遠的準情人》（Always Be My Maybe）飾演賤男版的自己、將聲演彼思電腦動畫《反斗奇兵4》（Toy Story 4）新角色「勁爆公爵」、又公布將現身大熱電腦遊戲《Cyberpunk 2077》，加上他的「荷里活第一好人」與暖男事跡在網上傳完又傳，人氣再次創新高峰，有約7萬名fans於Change.org網站發動聯署，要求《時代雜誌》（Time Magazine）將奇洛選為年度人物，登上封面！



該聯署介紹寫到：「奇洛是世上最好的人，請讓他成為年度人物。奇洛曾秘密損助數百萬元收入予兒童醫院與其他慈善組織，亦在公眾場所為其他人做好事，不問回報。」



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