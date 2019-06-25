東方日報C1：港姐首輪面試馮盈盈撐同學

港姐昨日舉行首輪面試，普遍質素不俗，大熱之一「瘦版湯洛雯」蔡嘉欣（Kayan）極速被起底，曾與無綫藝人拍拖，又被轟開時裝店「平嘢充韓貨」，更被指昨日所穿戰衣是90蚊「淘寶貨」。對此，她淡定逐一回應！另一風頭躉是與前港姐冠軍馮盈盈是「同學仔」的Mina Yeung，表現進取，會見傳媒時變身「甫士王」成功出位！



一年一度盛事《2019香港小姐競選》首輪面試有139位參賽者，有索爆Model，亦有甜到漏高材生，年齡最細18歲、最大27歲，當中亦有不少就讀國際知名學府如耶魯大學等，眾人昨晨於將軍澳康城港鐵站集合，坐車到電視城面試，其中「行孖咇」到場的蔡嘉欣（Kayan）及黃嘉雯（Carmaney）相當亮眼！



25歲的Kayan畢業於理工大學紡織及製衣系，曾參加過校花校草競選，現職Model及YouTuber，有搞時裝生意，在社交網中有不少性感水着照的她，已名花有主， 在網上擺錫錫相放閃！選港姐即成風頭躉的她被瘋狂起底，有指她曾與無綫藝人吳子沖拍拖，而她所經營的時裝生意，則有網民指她將淘寶貨平買貴賣。但Kayan的舖頭已在網上澄 清，指已講明貨品「made in China」，又強調：「覺得我哋食水深就唔好幫襯。」但有些幫襯過她的網民繼續開Group喪鬧。



「嫩版郭可盈」水着照撒網



對於網民指控，Kayan承認以往曾到廣州買衫，現在則到韓國入貨：「但確保唔到100%韓國廠造。」有網友指她昨日一身裝扮是90蚊「淘寶貨」，她說：「係淘寶買，但我買200幾蚊呀！有時隆重少少嘅衫，香港反而唔知邊度買。（曾與吳子沖拍拖？）過去嘅嘢留番過去，唔好提，冇聯絡喇！（現任男友支持？）支持。（你男友係Banker？）係嘅。」而現年25歲的「嫩版郭可盈」Carmaney，曾代表香港到東京參選2018國際小姐，跟Kayan一樣喜歡在社交網放火辣水着照。



另一亮點，「進擊版糖妹」25歲的Mina Yeung，與讀香港大學的前港姐馮盈盈為同學，二人一齊參加過模特兒比賽，台上她甫士盡出零怯場，又派心心又托面扮花和單眼，表現可愛。她稱盈盈有畀意見：「盈盈叫我平常心，have fun。（佢hea你？）都唔可以太偏心！」



撞名王菲「求其改」



參賽者衣着大多以連身裙、端莊斯文為主，不過私底下不少佳麗都喜歡在社交網放火辣水着照，中英混血兒、18歲的梁靖嵐（Eleanor） 在網上大晒比堅尼泳照，勁騷魔鬼腰之餘，更與外國同性朋友伸脷扮咀，作風大膽！而Vivian Yuen亦有放水着相大騷強勁事業 線！至於身高1米78的高妹Katy Yeung，笑容甜美，主修犯罪學，其社交網水着相雖然不多，不過白滑長腿成為賣點。



此外，有兩位佳麗與藝人撞名，27歲的鍾嘉欣及23歲的王菲，王菲被問到名字來源？她說：「阿媽話求其改，冇特別，自己亦唔鍾意王菲。」昨晚七時許完成面試後， Kayan與Katy一同離開；Carmaney 則與Mina、Cayley等結伴進入港鐵站，有講有笑，相當好傾！



姚羽嘉強勢回歸爭后冠



港姐首輪面試中 不乏「翻閹」 候選港姐，勇氣可嘉。其中20歲的姚羽嘉（Nicole） 打頭陣上台自我介紹，原來她去年一樣有參選，當時正修讀北京舞蹈學院，憑住「章子怡師妹」之名於首輪面 試已成為大熱人選，可惜最後因為要繼續學業，未能簽約無綫，只好無奈退選，今年畢業決定強勢回歸，並同樣由藝人吳岱融提名。翻查她的社交網，她遠赴韓國苦練舞藝，更在當地舞蹈工作室1MILLION DANCE STUDIO進行特訓，充滿韓星味道！



至於在2017年曾參選的24歲杜芷綾（Zoe），屬Freelance Model，曾於無綫劇《宮心計2深宮計》演出宮女，她希望今年會更進步。而第三次參選的SaSa范滿臉笑容和自信，她受訪時說：「因為上年病咗，覺得自己表現唔好，所以再接再厲，今年會係自己最後一年參選！」另外，於 2015年參選澳洲華裔小姐的蘇雙兒，今年 轉戰港姐， 信心十 足。



兩佳麗撞樣池美麗



昨日的面試中，靚女當然養眼，但騎呢的亦很「吸睛」，兩大貌似《愛‧回家》池美麗的面試者現身，實行可組成Twins ！「瘦版池美麗」扶寶琪表示崇尚自然，故素顏上陣，衣衫不整的她跌Bra帶。問多不多人讚她靚？她直言：「幾多！（有冇人 話你似池美麗？）冇聽過。」之後她反問記者，全場記者都指她似。而「翻版池美麗」Joshna亦曾試鏡港姐，但她表示上次因時差影響表現，今次捲土重來，自稱是Part-time Model的她影相時不停轉甫士。



此外，21歲「極品」Isabella與記者交談時不但有點寸嘴，還露牙肉，被問可覺得太瘦？她說： 「唔會呀，有46kg，你哋都瘦啦！（腰好幼幾吋？） 唔知喎！（ 眉好亂冇修眉？） 好粗咩？」而26歲的Brianna起初不起眼，但笑起來棚牙「哨」得確是得人驚。另外，25歲 「深圳宮雪花」張子琳（Caitlin），來港已七年並已取身份證，說到她身材豐滿時，她坦言要減十幾斤。



網紅踩過界



芸芸面試佳麗之中，有不少網紅界代表，其中25歲的「翻版昆凌」陳熙蕊（Blossom）2016年畢業於昆士蘭大學，除了有YouTube頻道主力拍攝化妝教學片，以及在社交網發產品宣傳文外，亦曾經擔任直播平台主播，而她今年5月亦參加內地歌唱節目《中國好聲音》布里斯班區海選，勇奪第四名、最具潛力獎及優異獎等佳績。雖然身為網紅女神，可惜她已名花有主，不時大晒與男友親密合照放閃！



另外，內地網紅代表有23歲的蘆雨婷，畢業於北京傳媒大學，曾參加多個內地選美比賽及擔任電視節目主持，更因在節目上與內地富二代王思聰的互動而引起關注，獲得新一代「奶茶妹妹」之稱，現時活躍於抖音平台的她，在微博擁有逾4萬粉絲。



準白宮實習生都嚟 In！



每年港姐都有不少學歷高的靚女前來面試，今年不乏外地讀書返港參加的女子。昨日由母親陪同前來的19歲黃雍祺（Ashley），外形有點「娘味」，但原來就讀美國喬治華盛頓大學，艾略特外交學院，而她的媽媽更自豪稱女兒的學校於美國很出名，學校更在白宮隔籬，問黃雍褀有否見過總統特朗普？她笑說：「有見過，將來有機會白宮實習，現於HKU交流讀政治系！」



而另一「大媽」 Look示人的26歲曾樂怡，乃第一屆DSE尖子，然後拔尖讀武漢大學，是新聞傳播系碩士，問覺得自己還是麥明詩學歷高？她謙稱：「咁又唔敢講！」



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