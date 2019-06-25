網民激烈辯論！陳妍希鼻孔白色異物係乜？

台灣女星陳妍希婚前婚後都係玩玉女Feel，點知佢突然喺微博擺咗一張金色短髮嘅Chok相，仲留言問：「我覺得我很適合金色短髮，就是要傲嬌一下！贊成的請舉手！」叫粉絲投票就冇乜出奇，好多藝人都會咁做，不過呢張相就引起網民熱論！原來有網民話見到陳妍希右邊鼻孔有「白色異物」，有網友直情突破盲點，留言話：「鼻孔是有鼻屎嗎？」



就係咁，唔少網民就住陳妍希張自拍有冇鼻屎而辯論，正方話：「啊！我第一眼也是看到鼻屎！」「其實我也想說，但沒好意思說出口，謝謝你說出來了！」等。反方就猛話：「肯定不是，不然也不會發出來！」反而唔少網友食晒花生咁話：「害得我立刻放大圖片，看了好幾遍！哈哈！」「其實誰的鼻孔沒有鼻屎？你有我也有！」「有鼻屎很正常，我還得天天摳鼻屎呢！」大家睇完又覺得粒「白色異物」係乜嘢呢？



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