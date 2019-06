荷里活男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)今年因三部電影《殺神3》(John Wick3:Parabellum)、《永遠的準情人》(Always Be My Maybe)及聲演的彼思動畫《反斗奇兵4》(Toy Story 4)而人氣急升,兩周前更有男fans於請願網站Change.org發起聯署運動推54歲的奇洛成為今年《時代雜誌》(Time)的「年度風雲人物」(Person of the Year)!截至今日早上9時,已有接近7.5萬人簽名支持。有fans留言大讚奇洛對慈善工作不遺餘力:「奇洛曾秘密在其收入中捐出過百萬給兒童醫院及其他慈善機構,幫助別人做了好多好事,而從來不望回報。」暫時《時代》雜誌方面未有回應,每年他們都會於12月公布「年度風雲人物」屬誰。