啲鞋多到冇路行！陳建州分享「天才」收納法

台灣藝人陳建州（黑人）係愛鞋之人，屋企啲運動鞋多到應該夠幾隻蜈蚣着，仲擺到周圍都係，搞到冇地方行，令太太范瑋琪（范范）勁崩潰！黑人喺社交網發文：「我老婆說：門口都沒地方走路了⋯如果我再不收、她會讓它們都消失⋯」愛鞋被消失？No Way！黑人即刻發揮小宇宙，將啲鞋一對疊一對疊到好高，直頭好似玩緊層層疊咁！佢話：「我把它們疊高一點，這樣不就可以走路了～～聰明吧？！🤣🤣🤣」



雖然黑人似乎相當滿意呢個收納法，不過范范一樣唔收貨話：「限您三日內讓通道清空，否則下禮拜我本人會幫您處理掉，謝謝🙏🏼」網友見到就齊齊食花生，有人就話呢個收納方法一定係由「天才」諗出嚟，亦有人話以後每次拎鞋都可以玩層層疊，認真開心！不過都有網友苦口婆心勸佢將着唔到嘅鞋捐畀有需要嘅人，唔知最後黑人啲鞋有咩下場呢？



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