準備埋薄荷香口膠！陳健安力撐男男全力咀

歌手陳健安（On 仔）的新歌《在錯誤的宇宙尋找愛》講述青春期「男男暗戀故事」，歌曲在YouTube首播至今已累積近二十萬點擊率，令他大受鼓舞。新歌除了題材特別，就連MV內容形式也和他之前作品不同，他說：「由第一次聽到首歌，腦中已經有一啲故事畫面，所以感覺好應該用故事形式嚟呈現。」因為是第一次以劇情形式拍攝，所以不用參與演出，他也特別客串副導演兼「茶水組長」，跟場給予意見及向導演偷師。



拍攝現場一班畢業生飲酒唱K時，大家都特別投入欲罷不能，個個都唱到聲嘶力竭兼且大吃大喝，令客串副導演的安仔忙得像茶餐廳侍應般，不時來回添食物送酒水。兩位男演員因為要準備拍攝一場「男男偷吻」場面，不時低頭全力培養情緒，不料「茶水組長」On仔卻特別準備了多款薄荷香口膠，力挺他倆全力「錫錫」，大膽吻下去，令他倆哭笑不得。可惜希望帶來失望，導演解釋她仍未決定結局如何處理，至於有否真的吻下去，就要留待觀眾在MV中找答案。



On仔說今次主要是想討論青春期的愛情，故事發生在兩個男中學畢業生青春疑惑期，他說：「生命入面一定會有一個人令你神魂顛倒，令你情不自禁會做一啲嘢一啲行為去表達，甚至迷失自己，自己都不自覺而且控制唔到自己嘅理性，只為得到呢個人嘅愛。」



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