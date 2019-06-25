雲狄素與「老婆」米雪宣布《狂野時速9》開鏡。

荷里活著名男星雲狄素（Vin Diesel）與老拍檔米雪洛迪格絲（Michelle Rodriguez）昨日英國鄉郊埋位拍攝《狂野時速9》（Fast and Furious 9）。雲佬被影到拖住片中的兒子，而趁休息期間吔蕉補充體力。而雲佬亦不忘與片中老婆米雪於社交網Instagram（Ig）拍片宣布開鏡！



片段中完成首日拍攝的雲佬身穿爛背心興奮地表示：「嘩嘩嘩！Letty（米雪片中角色名字），你能夠相信呢一切嗎？一切都好似係奇蹟。」身旁的米雪亦大叫：「第9集！第9集！」之後雲佬再說：「我真心感謝環球電影公司！亦感謝整個劇組，我哋有最好嘅工作人員、最好嘅演員，最重要嘅係整個世界因為有你哋（粉絲）我哋才能繼續。非常愛你哋！」《狂9》將繼續由華裔導演林詣彬執導，除了原班人馬之外，今集仲有前摔角巨星大隻佬John Cena加盟。預計來年5月22日暑假檔期上映。



至於由狄維莊遜（Dwayne Johnson）與積遜史特咸（Jason Statham）合演的《狂》首部外傳《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）則於今年8月上映。

