晒S形完美曲線　李玟開騷啜爆蔡依林

歌手李玟日前在台灣小巨蛋舉行出道25年的紀念世界巡演，造型方面，從出道以來給人百變形象的她請來御用的香港造型師KAY為她操刀執行，在舞台上一口氣換了五套華麗造型，其中包括開場的黃金冠軍天后戰袍、復古DISCO舞裝、火红hip hop look、還有纯白歌姬、七彩舞后，讓人目不暇給！



當晚CoCo邀請了老友蔡依林（Jolin）做嘉賓，當她唱到《怪美的》，Jolin出場掀起高潮，兩人鬥唱鬥舞，更上演一場親嘴演出，之後還加碼演出《好心情》。CoCo說：「超級開心，感覺像是參加一姊妹派對。」Jolin笑說：「CoCo給人的印象總是非常陽光及熱情，而且身材非常好，是always的S曲綫！」而CoCo則特别恭喜說：｢恭喜Jolin金曲獎入圍七項，我希望大家都給她祝福，希望她把獎都帶回家。」CoCo回憶起跟Jolin第一次遇到她的情景，她說：「我記得我們第一次遇到是在台北一飯店，那時候你剛好去紐約留學回來，還跟她說在紐約看到我的掛報，還跟我說：我們華人有希望了！這句我我永遠記得！也給我很大的鼓勵！」



為了今次巡演CoCo瘦了不少，原本一个月前訂好裝的造型服，在總彩穿上造型服時發現有點鬆，還因此請造型師臨時修改衣服，一修就減了三吋，她說：｢實際瘦多少我不太知道，也不是刻意去剪，而是我只要工作狀態我就不會想吃東西，我會專心地把工作做完！」看到慶功宴上，大會為她特別準備的「漢堡金字塔」，演唱會後能「解禁」大快朵颐一番，她笑說；｢很多歌迷看到我都說我瘦了，我答應大家在一個月內把它胖回來！」



對今次演出問她給自己打幾分，她笑說：｢就自己賣力程度方面，如果滿分是100分我給我自己120分！因為我是真的很賣力，我在台上給大家我的everything，是毫無保留的！至於表現打幾分，因為我在台上很投入，我不知道整體狀況，可能要看回放我才知道那裏做得好、哪裏做不好，也才能給自己分數！」重提當年在奧斯卡的演出，她說：「我一直不敢去看當年演出的錄影片段，因為我希望把我的記憶停留在舞台上的感覺，我很怕我看了影片會一直挑剔那裏做不好！我對自己要求很高，要求高才能做更好的作品！」