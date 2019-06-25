本來半退休！王梓軒為夢想放棄高薪厚職

歌手王梓軒日前應邀到一中學與DJ啤梨出席一個分享會，主題是逆境自強，他說：「講你都唔信，我第一份工係做投資銀行，仲要係大行，如果我繼續做，依家應該係半退休狀態。每個人都有啲嘢想做，但未必夠膽做，但其實都有粒種子喺心裏面，目標未必係咁快達到唔緊要，學吓、體驗吓另一種生活，或者會更肯定自己嘅志願。」



早在畢業前他已經識了師傅趙增熹，大學已經寫緊歌，當時已經作了幾十首歌，之後趙增熹向他攞歌來聽，聽完覺得幾好，問他可想錄成demo，他說：「嗰時我淨係識作曲，唔識得錄音同編曲，對自己又好冇信心，諗住賣晒啲歌完咗個夢就算喇，我就繼續踏踏實實做嘢⋯⋯阿熹問我啲demo有冇考慮自己唱？我話唔好搞啦，有啲咩行差踏錯全世界望住你，但後來因為太鍾意（音樂），就quit咗份工同阿熹一齊製作頭4隻唱片，咁就出咗道。」



剛完成音樂劇《利瑪竇》的他提醒自己沒有行冤枉路，如果他沒有演過戲、沒做過綜藝，也做不到這個角色，他為同學們打氣，叫大家加油。活動結束後，他行到大圍站月台時，撞見剛完講座嘅五位女學生，她們興奮驚呼：「王梓軒呀！好靚仔呀！佢唱歌好好聽呀！」他識做主動邀請合照，令她們十分開心！