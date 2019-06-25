鄺潔楹玩跳樓機手震　伍樂怡減肥怕上圍縮水

藝人鄺潔楹（Judy）及伍樂怡（Kelly）到主題公園，試玩新機動遊戲VR跳樓機，兩女以清涼打扮示人。見Judy玩完後話手震，她笑言：「係有少少手震，可能今朝食唔夠嘢，同埋現場太多雜音，所以我哋唔知，一嘢就上咗去，嗰吓係嚇一嚇。（好彩冇爆粗？）冇，忍住，但上次拍《3日2夜》去關島玩Sky diving就真係試過，因為個教練一跳就跳咗落去，成8,000呎嘅高空。」問到戴上VR眼罩可是更驚？Judy笑言：「都係，冇咩安全感，望唔到前面係咩，有前路茫茫嘅感覺，但當初一知道可以玩呢個都好興奮。」Kelly就話鍾意玩刺激活動：「呢個乜都睇唔到，成個感覺好似係任人擺布，睇唔到發生緊咩事。」



另外，講到Kelly最近減肥，她表示：「係呀，用兩、三個星期瘦咗5、6磅，但未達標，其實我想減8磅。」問到想減到幾多磅？她笑言：「差唔多110磅啦，我用跑步同埋飲食嚟減。（怕唔怕上圍縮水？）所以要慢慢減，突然一減好多就會瘦得奇怪。」問到Judy使唔使減？她謂：「保持番呢個形態就ok。」



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