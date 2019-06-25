投入演出音樂劇！狄龍碌落樓梯嚇喊演員

由狄龍、閻奕格和沈震軒主演的音樂劇《搭錯車》，於演藝學院的六場表演已告完成，明日開始便移師往理工大學繼續演出。 對於一眾演員的表現，負責人高志森讚不絶口 ：「狄龍大哥以零舞台經驗演出音樂劇，閻奕格和沈震軒雖略有舞台劇演出經驗，但亦不算太多，所以整體而言兩位男主角及女主角都是新人，不過剛過去的六場演出，表現竟與綵排沒有差異，證明用心下了不少功夫。」



事前冇人知



狄龍演出時更帶「驚喜」給觀眾，72歲的他為投入演出，竟自行「碌落樓梯」，嚇得台下頓時驚慌大叫！高志森表示：「事前大家都不知他有此動作，直至到演藝學院進行技術綵排時，他突然碌落梯級，嚇到站在他旁邊的演員哭起來，以為真有意外！後來我仔細觀察，他『碌落梯級』的每一個動作姿勢都應該是計算過的，但事前甚至連他太太陶敏明也不知道呢。」問到狄龍為何會自創這個動作，他輕鬆表示：「我見到導演有這種暗示……而我自己亦有信心做到，所以便試試。」高志森則連聲多謝狄龍的專業演出。



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