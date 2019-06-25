【16歲入行】衛蘭儲錢回歸校園圓夢

歌手衛蘭（Janice）、胡楓（修哥）、洪家豪、J.Arie（雷深如）及劉敬雯出席電台舉行的長者大學宿營體驗開幕禮。Janice笑言剛去完一個寫歌Camp，又謂因16歲就入行做歌手，沒有機會繼續升學，故有個宿營夢，若有機會都想去體驗。為實現夢想，她自爆正儲錢回歸校園生活：「想去讀藝術，係畫畫方面，聽講英國都有幾間好學校，不過要去讀都要一年半載，依家要做嘢都冇時間去，所以都係儲錢先。（撇低細妹衛詩？）唔係，咁佢都有自己嘢做。」



剛從廣州宣傳巡演的Janice，表示7月尾會於當地開騷，並透露9月推出的福音大碟正趕錄最後一首歌，之後有計劃舉行School Tour、去教會宣傳。問到何時會再開香港騷？她笑笑口謂：「希望明年。」



修哥唔靠智能用品



而同場的修哥，就指因為今晚有朋友生日，未能參與此宿營體驗活動：「但同成班老友記一齊係好開心，佢哋肯學嘢，會互相交流，自己有機會都想喺大學宿營。」續指現今世代不能全靠智能用品：「我打電話都係撳電話號碼，喺好急嘅情況先會直撳，咁樣對思考、記憶都好好。（記得晒仔女、啲孫嘅電話？）記得晒！契仔、契女就一半啦！（記劇本都冇難度？）冇問題！劇本係要勤力去睇、去讀，先會令自己演出流利，齋記表情、動作係唔得，我就嚟有劇開拍。」



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