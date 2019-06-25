博到盡！彭于晏冇氧氣下海底救人

由林超賢執導的英皇電影《緊急救援》已鐵定於2020年大年初一於內地公映，香港亦將「緊貼曝光」，日前台前幕後包括主角彭于晏、王彥霖及辛芷蕾等穿上救援制服，以英姿颯爽造型為時尚雜誌拍照。受訪時一眾主角談到拍攝及受訓過程，都坦言經過深入了解後，對救援人員萌起由衷敬意，彭于晏表示：「在最危險的時候，救援隊把生存的希望送給別人，把死的危險留給自己，每天出任務的時候，面對的都是恐懼和悲劇，回家時卻不能把這些情緒帶到家裏。」



今次為真實詮釋出救援精神，每一位演員都拚盡全力，彭于晏透露導演為他們創造了逼真的救援環境：「因為海浪和逆水，在下面沒有氧氣，救人的時候就會呈現最真實的狀態。」電影開鏡前不諳水性的辛芷蕾為投入演出，每天進行6小時的水下訓練，最終學會潛水以及所有的泳姿。據悉《緊》片呈現多場海上救援場面，並先後於福州、廣西、廈門及墨西哥取景，其中墨西哥外景時更「重踏」當年電影《鐵達尼號》沉船橋段的舊址，可以想像海上救援場景十分壯觀。



林導更表示﹕「《湄公河行動》、《紅海行動》和《緊急救援》都是在傳達一種讓我非常敬佩的精神，海上救援關乎生命，也更像是一種使命。」而為了這個使命，他砥礪4年精心籌備才讓《緊》片開機。