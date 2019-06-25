鄭伊健玩高難度倒吊　女粉絲大嗌好靚仔

藝人鄭伊健日前第一次在馬來西亞雲頂舉辦個人演唱會，他興奮說：「上一次跟兄弟來了雲頂之後，這次是我第一次在雲頂的個人演出，希望帶多一點驚喜給觀眾，在舞蹈編排再花了很多心思，看見馬來西亞觀眾的熱情，我也很開心！」他抵達酒店時非常驚喜，因為房內有齊所有健身設備，他說：「可能佢哋知我鍾意做運動，跑完步又可練肌肉，唔知佢哋有冇察覺我呢幾日臂彎強勁同結實咗。」來到巡迴演唱雲頂一站，他使出高難度倒吊動作，狀態十足的他在圓環上足足進行了20秒的騰空倒立表演，在場女歌迷尖叫不絕於耳。對女粉絲不時在台下大喊：「你好靚仔啊！」他幽默地回應：「呢啲唔使講啦！」



他一口氣唱了14首歌先跟台下觀眾打招呼，他說：「你哋好！係咪好奇怪啊？通常演唱會都是一開場的時候打招呼，哈哈！這是我第一次以個人姿態在雲頂開唱，20年前有來過出席頒獎典禮，還有就是之前（2016年）的《友情歲月演唱會》，很開心終於嚟到開個人演唱會，我相信大家看我的戲看得多，個人演唱會應該是第一次吧！」他還搞笑說：「大家知道我叫鄭伊健，其實我有另一個花名叫『伊麵』Noodle，我的伴奏團隊就叫 Cup Noodle 『杯麵』。」



Encore時，他換上背心展露出一雙健壯的手臂並走下舞台，邊唱邊派T恤，現場一度陷入混亂。最後他不捨地説：「我們後會有期！」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

