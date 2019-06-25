寧願落地獄！和泉素行唔想見到蘇施黃

藝人蘇施黃（阿蘇）為ViuTV主持旅遊節目《厲害了﹗蘇哥兒》，牙尖嘴利的阿蘇今次由日本暖男和泉素行（Soko）做導賞員，帶領她深入認識大和文化和鹿兒島最厲害的一面。明晚播出的第三集中，阿蘇和Soko將會直搗日本鰹魚出產聖地—枕崎市，一邊品嘗各種特色美食，一邊體驗製作鰹魚過程。每日限定供應30個鰹魚漢堡的酒Bar，連一向對食物十分挑剔的阿蘇都讚不絕口，當知道原來餡料99%都是鰹魚時，阿蘇即大驚︰「呃到我喎，一啲魚腥味都冇！」為了討阿蘇歡心，Soko特意安排對方一起參觀鰹魚廠，體驗製作過程。看着被熊熊烈火包圍的鰹魚，Soko竟苦笑說自己已經身在地獄﹕「落地獄好過與阿蘇同在。」搞到阿蘇立即反擊︰「地獄有18層嘅，你依家只係第一層啫。」



美食雖能治療心靈，但拍攝過程中，Soko失誤多搞到頻NG，阿蘇「嬲」到直接離場，Soko內疚向工作人員道歉，希望阿蘇多給一、兩分鐘機會，讓他做得更好，相當搞笑。

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