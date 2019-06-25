第一日就咀！陳偉琪完事細龍生請食Tea

藝人陳偉琪到電台受訪，講到她憑《愛．回家之開心速遞》飾演「細龍太」與「細龍生」鄭世豪很受歡迎，兩人早前更被影到行街，對此她笑言：「其實我哋會一齊去街，佢太太都會一齊，會一齊去外景同食tea，記得同佢拍第一日就係要拍嘴戲，嗰日因為角度問題NG咗好多次，世豪完咗之後話請我食tea，佢太太都有一齊。（有呢啲新聞會唔會唔開心？）又唔會，證明細龍生細龍太深入民心，但希望大家唔好誤會，佢係好似大哥哥咁照顧我。」



她又透露之後會向劇組請幾日假，因為7月中要到洛杉磯參加「WCOPA」才藝比賽，她在中、港、澳區勝出，故會到洛杉磯與其他參賽者爭金牌，當中再挑選某些勝出者可以參與荷里活電視節目。她透露會在比賽挑戰豎琴、鋼琴、平面廣告、演戲及modeling五項環節，又表示當初參賽是為了重拾豎琴及鋼琴，逼自己練番。她又謂今次比賽是當見識：「見識世界唔同嘅表演文化，贏咗嗰啲又可以獲大師教授樂器。」問到可會順便識個男朋友？她笑言：「唔知喎。（有才華嘅男仔加分？）我覺得性格好緊要，仲要孝順、有自己目標同上進心。」



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