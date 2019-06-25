「港普」惡搞陳偉霆　黎諾懿：玩吓啫！

藝人黎諾懿聯同嘉賓楊明、麥美恩和李家鼎為節目《懿想得到》出席記者會，黎諾懿更爆薛家燕和鼎爺為節目首次在鏡頭前出浴！



講到他早前為節目宣傳，以「港普」惡搞陳偉霆的廣告，引起不少回響。黎諾懿表示：「以我嘅語言能力邊有方法去惡搞到人，所以做宣傳時，有網民話我國語咁『犀利』不如拍片，我就口快快答應咗，就利用咗對方廣告做藍本去拍，可能令佢粉絲唔開心，覺得係抽水，要講聲唔好意思，只係玩吓啫，大家唔好咁認真。」惡搞片推出後反應好好，黎諾懿重申：「我嘅國語係唔值得光榮嘅，亦唔應該學習，偶然娛樂吓大家，大家想聽嘅我咪去做囉，一次半次啦，唔好太多！」



問到好友鄭伊健普通話如何？他笑言：「佢好咗好多。」對網民眼中，他和古天樂、張家輝並列三甲，他笑言：「我又唔想講我第幾位，但我應該喺TVB一定第一，已經超越陳豪，個距離仲好大添。」



---------------

立即參加「賞您睇」： http://bit.ly/2JWKULh

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。

