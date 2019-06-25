不屑抽水港男！楊明唔怕畀人繼續鬧

藝員楊明出席節目《懿想不到》記者會，提到被網民封「新一代抽水王」的落選港男梁裕恆（Flow），早前再次在社交平台爆料，指楊明在劇集群組看完示威者挖磚頭片段後留言爆粗，更截圖將留言公開。對Flow所謂爆料，楊明冷笑說：「Flow哥。」並坦言那句留言「佢老味成班癲X咗」是他留的，他又指本來都不打算澄清，但因為有人斷章取義誤導網民，他覺得是要澄清：「我從來冇評論過和平的示威者，我係喺群組睇到掟嘢同圍記者鬧記者嘅片而留言，佢就抽咗嗰句出嚟誤導人，總之我嘅立場係和平、反暴力。如果有人覺得唔啱嘅可以繼續鬧，我冇所謂。」



事後可有聯絡過Flow？他謂：「冇，之後劇集群組Group嘅管理員都取消咗個Group。」以後在群組Group時可會小心一點？他說：「世界上有好多人種，每人都有唔同目的，我唔能夠管理晒所有人，人哋要咁做都冇辦法，惟有靠讀者嘅雪亮眼睛，要清楚每個標題同內容嘅關連性。」



有指節目《懿想不到》抽起了黃心穎參與拍攝的部分，楊明臨急上陣補拍頂上。不過，楊明則言不算頂替心穎，因節目開拍前幾個月，監製已想找他去日本或馬來西亞拍攝，只是兩次都撞了檔期。即是心穎執二攤？楊明謂：「唔係，係個個都有份。」講到黎諾懿指每個來節目的嘉賓獻出了第一次，楊明謂他獻出了首次和對方旅行，及挑戰在58樓高的玻璃幕牆摸窗，那刻才知自己是畏高。



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