唱歌耽誤舞學！泳兒東莞勁舞Dancing Queen

歌手泳兒早前到東莞舉行首個內地個人演唱會《重新感應泳兒演唱會》，染了一頭粉紅頭的她，配上粉紅色喱士裙出場，十分搶眼，她以其出道歌《感應》為演唱會揭開序幕，及後再連唱多首金曲。期間現場播出泳兒參與《蒙面唱將猜猜猜》比賽的片段，她在台上說：「2013年無論生命、生活、心態及人嘅身體都有不少變化，我希望有重新狀態，再唱歌畀大家聽。」繼而在台上唱出歌曲《浮誇》，全場粉絲High爆！



演唱會上，泳兒更向粉絲們預告七月推出新歌，再獻唱新歌《明日花》，及後當唱到《我的回憶不是我的》時，台下觀眾啟動手機電筒，全場變成一遍燈海。最令歌迷驚喜的是，泳兒罕有在演唱會上晒型爆舞功，又唱又跳八分鐘的dance medley，令fans極為驚喜，紛紛大叫：「好好睇呀！」泳兒接着説：「其實我心底係好鍾意跳舞，所以每次演唱會都想跳，滿足吓我個人要求。」演唱會上並播放了泳兒努力排舞的片段，她笑言：「我第一日開始跳，跳到好似隻蟹咁，籌備呢隻舞花咗好多心機。平時我記性都OK，但到跳舞嘅時候就……」之後她更問fans：「我出跳舞歌好唔好？」台下即大聲叫好。演唱會以一曲《花無雪》結束，現場大叫encore，最後泳兒再度上台唱出代表作《感應》作結。



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