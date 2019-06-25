【戀兄狂】小林Hiromi與哥哥共浴大被同眠

中居正廣主演的TBS綜藝節目早前公開女星北見直美為慳水慳時間，與阿爸及哥哥一家共浴，成為城中熱話。新一集更激，大爆27歲日本女星小林Hiromi是一名戀兄狂。



新一集追蹤27歲女星小林Hiromi與32歲哥哥曖昧兄妹關係，她家中有雙親及三兄妹，攝製組跟着她由東京回故鄉德島，追訪這段兄妹愛。小林返到德島即致電哥哥，用親暱的貓叫聲打招呼，以GPS定位追蹤哥哥。在家中兩人更奉旨親熱，不時又攬又枕在對方的膝上，女方又當哥哥當牛牛般騎，有如熱戀情侶。



叫人傻眼是兩人竟一起坦蕩蕩沖涼洗白白，跟北見直美不同是，她和哥哥在浴缸內不單止打情罵悄，還互相嬉戲肌膚接觸，哥哥更為小林剃背部的汗毛。沖完涼在單人床大被同眠，有如夫妻一樣。



而小林對哥哥的感情，已到了兄妹同戀人分不開，她知道哥哥拍拖，會表現得好妒忌，有次用GPS定位追蹤到哥哥與女友到時鐘酒店，即醋意大發。這種崎形兄妹情，父母習以為常，但二哥和她的男友則覺得好奇怪不接受。中居看完片後表示第一次見，對這種兄妹愛感到複雜，建議小林應分清關係，男友放第二位，哥哥排第三位，以免兄妹與情侶感情混淆不清，搞出亂倫關係。



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