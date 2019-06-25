跣腳拗柴！麥明詩紮住上《娛樂大家》

前港姐冠軍麥明詩在將軍澳電視城為無綫節目《娛樂大家》錄影。期間發生小插曲，她在化妝間跣一跣拗柴弄傷右腳，要勞動無綫保安人員到場為她治理傷勢，慶幸有驚無險，包紮後仍能參與為節目拍攝，她受訪說：「前日滑水隻腳已經傷傷哋，喺化妝間着住高踭鞋嘅時候唔小心跣一跣拗柴，冇乜嘢已經習慣晒傷患，返到屋企畀阿哥睇吓，佢通常都話冇事，過幾日就會好番。」她自嘲自己相當論盡，經常受傷，雙腳現時也布滿瘀傷，並謂需要人保護。問到能否拍攝節目？她說：「會頂硬上，佢哋都會安排我盡量坐喺度，今晚都好期待，可以同陸浩明、馮盈盈三個一齊做節目。」



講到新一屆港姐剛進行面試，她亦有留意，講到DSE尖子曾樂怡前來參選，卻被網友取笑打扮似大媽？她說：「我都明白，自己以前都係掛住讀書唔識打扮，咁先有潛質可以改善，自己都覺得同幾年前都好大分別。」



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