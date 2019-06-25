港姐起底：做過亞視！麥淑螢拍過戲出過歌

港姐昨日舉行首輪面試，其中現年25歲的麥淑螢（Mary）由藝人莊思明提名，思明表示跟Mary曾在電影及音樂上合作過：「佢好鍾意笑，係個樂天又單純嘅女仔，我知道佢對呢行有熱誠，希望佢從唔同途徑去達成心願，佢係好勤力嘅人，佢跳舞好叻，表演上有天分，所以就提名佢，希望可以幫到佢，當然我只係填一張表格，之後得唔得要靠佢自己。相信佢嘅努力同真誠可以幫到佢入圍。」



Mary能歌善舞，據知她自少已學習中國舞及爵士舞，並是大學劇社的一員，非常活躍，17歲時由舞蹈老師介紹下跟Big Echo的老闆娘劉麗萍（Apple姐）學唱歌，大學畢業後成為Apple姐公司旗下藝人，曾拍過三套網絡電影及推出單曲，滿約後到亞視做了一年主持，演出經驗豐富。Apple姐自言是Mary的契媽，她大讚對方乖巧：「當年佢嘅跳舞老師已經想佢入行，但佢啱啱考到港大，加上父母年紀大，佢都有問我意見，我話難得考到港大，我叫佢讀好書先，佢畢業後我即時搵佢拍戲。（覺得佢入圍機會高唔高？）雖然今屆參加者質素都好高，但佢有自己優點，佢淡定又識唱歌跳舞，都好大機會入圍。」



另外，有傳Mary與應屆樂善堂總理兼經營家族酒樓生意的富二代陳嘉華拍拖，陳嘉華接受東網電話訪問時否認此事：「唔知點解會有咁嘅傳聞，我哋冇拍拖，大家係朋友同鄰居。（知唔知佢參選？）我都係從其他朋友口從知道。如果佢成功入圍都會戥佢開心。」



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