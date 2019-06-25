梁詠琪唱失戀歌贈愛女：畀啲希望佢！

歌手梁詠琪（GiGi）自宣布加盟環球唱片後，即為新作《再見灰姑娘》宣傳，透露有信心於3年內推出全新廣東大碟︰「今次合作係3年一隻碟、10首歌，時間係就攤長咗啲，但因為仲要兼顧拍戲、照顧家庭，目前完成咗3首歌，繼續環繞說書人角度、用成人角度去講童話故事。」



嚴選作品



凡事以愛女行先的GiGi，坦言在工作上要有好多取捨犧牲，曾試過出埠三星期拍戲而錯過囡囡的學校活動大感內疚，故希望多留港工作，問到同時是否都爭取時間造人？她笑說︰「呢樣嘢夜晚隨時都可以，見到面就可以，但冇特別計劃，順其自然，都係湊女先。」續謂對往後歌影視作品內容挑選更加嚴謹︰「拍戲嘅戲種唔可以太黑暗，就算做壞人都唔緊要，但一定要死或受到懲罰，故事意識一定要正確。親熱戲本身都唔多，依家盡量都唔會。（唔再唱失戀歌？）會唱帶畀大家希望嘅失戀歌，會諗第時個女失戀，都唔想唱首歌令到佢更加鑽牛角尖，要叫佢振作、唔好放棄，作品擺喺度就一世㗎！」



發放正能量



問到會否考慮新碟會有首歌同囡囡合唱？GiGi表示可以嘗試：「佢好鍾意唱歌、好有表演欲，睇過我做巡迴演唱會，對佢係一個好深刻嘅印象，依家我一化妝、扮靚話出去做嘢，佢就會問我『你係咪去開Concert？』，我就會話唔係成日開，會好辛苦。但細路仔喺屋企就唱得好開心，但一去到錄音室就淆底，就會驚到唱唔出，到時睇吓佢鍾意嘅程度去到邊。（考慮唱兒歌？）咁就唔係咁適合，因為再出歌都係為咗希望同歌迷有番聯繫，我唱兒歌好似未係時候，都係唱番大人歌啱啲。好多歌迷正值30歲左右，會面對失戀、工作失意，所以希望我嘅歌可以帶畀佢哋希望。（真係做社工？）係呀！希望聽我嘅歌會覺得溫暖，人生有希望。」



場地︰House 1881

服裝︰Edition

化妝︰Dephine Chan

髮型︰Pius@Orient4 & Lupus@Orient4

鞋︰Stuart Weitzman

首飾︰CZ by Kenneth Jay Lane (On Pedder)



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