透出蜜桃胸！陳庭欣驚爆被陳百祥嚇窒

藝人陳庭欣（Toby）今晚盛裝為仁愛堂晚宴擔任司儀，若隱若現透出33.5C「蜜桃胸」，相當吸睛！同場亦有釗峰、黃德斌等，齊齊跟仁愛堂主席連卓鋒合照。Toby表示會跟嘉賓司儀陳百祥拍住上主持名酒拍賣環節，跟陳百祥合作無間的她自爆曾被對方嚇窒：「以前會驚啲，當時太幼嫩、細膽啲，又好聽話咁背稿，一背唔到就會畀佢話『做咩？記唔到呀？』，但我知佢係為我好，不過佢有時都會公開問我私人嘢，例如拍拖，呢啲都係磨練我，私底下我哋好Friend，會去佢屋企參加Party。」



孖太太黃杏秀恩愛到場的陳百祥大讚拍檔Toby：「同我合作得都係香港小姐，佢係最靚、最醒！咁耐都Keep住係筍盤。（冇催Toby快啲同男友結婚？）冇，我都後悔咁早結婚，以我一表人才幾多女朋友！（當住太太面咁講？）佢唔係人，佢係仙女下凡！」幾句說話就氹得兩位美人開懷大笑，果然高招！至於被拍到最近同男友去超市買餸煮飯仔的Toby，對於結婚一事怕醜謂：「唔遠又唔近！」續透露將替男友跟友人投資的五行會館做代言人，問到是否女友價？Toby說：「係TVB員工價，應該會主力做運動嗰Part嘅代言，自己一直都想做運動代言人。」



會做港姐主持



問到陳百祥可會為2019年度香港小姐擔任主持？他肯定指會，因為自1994年以來只跟無綫簽下一個活動主持：「咁樣唔綁身，同埋我知係最貴嘅一個騷，所以一直都冇人工加，我諗做到2046年就唔做㗎啦！啲香港小姐都唔認得我。」會叫埋曾志偉一齊主持？他抵死反問：「佢唔係去咗另一個台？升咗仙？搵唔到佢個人，佢咁多物業可能發咗達！另一個譚詠麟就周圍唱，一首歌收6位數字，佢哋兩個都比較鍾意錢。」



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