阿媽仆完到個女！千嬅勁舞出事撻到應

歌手楊千嬅3月底在廣州展開首個世界巡迴演唱會，剛過去的周末，唱到第7站澳門，完成首場演出後，千嬅大爆母親到佛山捧場時，不慎跌倒仆到甩牙，流到一身血，她當時更笑言幸而自己以前曾做護士，立即使出所學伎倆為阿媽「急救」，沒料到第二場表演時，就輪到千嬅「出事」。



穿上紫紅色Jumpsuit的她，一連跳唱多首快歌，包括《處處吻》、《烈女》等。當與舞蹈員大跳《繼續努力》時，千嬅右腳踢起後，懷疑絆到左腳，即時失去平衡向後成個身重重地跌坐於舞台上，力度絕對不輕，舞蹈員亦被嚇親，見狀即時扶起她。千嬅亦臨危不亂，起身後繼續跳舞，果然有天后風範，但台下歌迷就大為心痛，嚇到尖叫。



對於「舞出事」，東網聯絡上千嬅，她解釋：「因為嗰個70年代嘅造型，着住條喇叭褲，當時係被條褲腳嘅珠片『Kick』到，一嘢撻咗落去。」雖然仆親，千嬅亦只能忍痛繼續跳，她笑言：「仆街都要專業！」完騷後「驗傷」才發現隻腳撞瘀黑晒，她再次重拾護士伎倆，即時敷冰又按摩推散瘀血，沒有扭傷算是不幸中之大幸，她說：「好彩係喺舞台，唔係發生喺升降台上面，唔係就大鑊喇。」至於老公丁子高在台下都被她嚇親，幸而有驚無險，相信不會影響周末轉戰北京開騷，千嬅坦言屆時會打起十二分精神，安全至上。



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