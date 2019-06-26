無綫撥行大葵扇！馬國明胡定欣有望翻撻

藝人馬國明最近在新劇《白色強人》飾演醫生，周旋於兩位女主角李佳芯與唐詩詠之間，但現實生活中卻經歷男人最痛！他與黃心穎拍拖四年，還多次傳出婚訊，怎料女友背他偷食人夫許志安，但他仍處處維護女方，被外界讚「真男人」！不少網友替他不值之餘，叮囑不要食回頭草，並叫他考慮與前度胡定欣復合，覺得他們均是一線小生花旦，無論外形、事業與地位都比心穎更合襯。有消息指無綫有意安排他們再度合作拍劇，如果成事真的翻撻有望。



合作要夾時間



二人對上一次合作的劇集是《宮心計2深宮計》，因當時男方與有份演出的心穎打得火熱，故二人戲裏戲外亦保持距離，但事實再見亦是朋友，當年他們拍拖時，據知胡定欣深得馬國明母親喜愛。而定欣自從與音樂人陳明道分開後，已經三年沒有新戀情，二人隨時扮演情侶時戲假情真，有望翻撻。對於網民想他們復合，胡定欣回覆本報時表示：「多謝大家關心我的工作，本身有套劇要開，一直延期，未有收到任何消息。」而馬國明8月亦要開拍《使徒行者3》，相信一對舊情人合作要夾時間。



被女粉絲集郵



至於近日放假的馬國明，暫時將全副心機照顧家人。日前他做孝順仔，陪媽咪由太古城寓所行到筲箕灣醫肚，之後再買乳豬。見他全程與媽咪手拖手，邊行邊傾勁溫馨。期間有女粉絲「集郵」，拍照後即拖番媽咪，齊齊步行返寓所。另一日他暖男上身，出席劇集《白色強人》宣傳活動後，被大批粉絲包圍合照，影完相原本打算離開，但見到一名坐輪椅的男粉絲向他揮手，即折返並俯身與對方自拍後才上車。



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