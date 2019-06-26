東方日報C1：馬國明胡定欣無綫撮合望翻撻

藝人馬國明被女友黃心穎背叛後，已表明積極搵錢，暫時不提感情事。有指其舊愛胡定欣將復工拍劇，無綫更有意安排二人合作，而網民亦希望二人翻撻續前緣。正在放假的馬國明日前陪母親行街，謝絕緋聞。



馬國明最近在新劇《白色強人》飾演醫生，周旋於兩位女主角李佳芯與唐詩詠之間，但現實生活中卻經歷男人最痛！他與黃心穎拍拖四年，還多次傳出婚訊，怎料女友背他偷食人夫許志安，但他仍處處維護女方，被外界讚「真男人」！不少網友替他不值之餘，叮囑不要食回頭草，並叫他考慮與前度胡定欣復合，覺得他們都是一線小生花旦，無論外形、事業與地位都比心穎更合襯。有消息指無綫有意安排他們再度合作拍劇，演情侶戲時難免戲假情真，再續前緣。



合作要夾時間



二人對上一次合作的劇集是《宮心計2深宮計》，因當時男方與有份演出的心穎打得火熱，故二人戲裏戲外亦保持距離，但事實再見亦是朋友，當年他們拍拖時，據知胡定欣深得馬國明母親喜愛。而定欣自從與音樂人陳明道分開後，已經三年沒有新戀情，二人隨時扮演情侶時戲假情真，有望翻撻。對於網民想他們復合，胡定欣回覆本報時表示：「多謝大家關心我的工作，本身有套劇要開，一直延期，未有收到任何消息。」而馬國 明8月亦要開拍《使徒行者3》，相信一對舊情人合作要夾時間。



被女粉絲集郵



至於近日放假的馬國明，暫時將全副心機照顧家人。日前他做孝順仔，陪媽咪由太古城寓所行到筲箕灣醫肚，之後再買乳豬。見他全程 與媽咪手拖手，邊行邊傾勁溫馨。期間有女粉絲「集郵」，拍照後即拖番媽咪，齊齊步行返寓所。另一日他暖男上身，出席劇 集《白色強人》宣傳活動後，被大批粉絲包圍合照，影完相原本打算離開，但見到一名坐輪椅的男粉絲向他揮手，即折返並俯身與對方自拍後才上車。



唐詩詠疑患中東呼吸綜合症



由視帝郭晉安、馬國明、李佳芯及唐詩詠等主演的無綫熱播劇《白色強人》，明日及後日的劇情漸趨緊張。正當眾人因李佳芯不依程序為地盤意外傷者開胸急救，引致傷者受感染死亡而要向上級報告之際，明成北醫院急症室疑似出現中東呼吸綜合症個案，蔣志光果斷封鎖急症室，唐詩詠與張曦雯等醫護人員亦要即時隔離，醫院上下嚴陣以待。



之後唐詩詠出現發燒及咳嗽症狀，前夫馬國明強行要求入急症室照顧，蔣志光及張曦雯阻止但不果。馬國明承諾一直陪伴前妻，而一直暗戀他的李佳芯未知會如何面對……



網友跪求續前緣



湯洛雯及羅天宇2014年合拍處境劇《愛．回家》成為情侶，惟去年宣布分手。早前二人到挪威拍節目《3日2夜》時舉止曖昧，不少網友覺得他們很登對，希望他們翻撻。



吳浩康與鍾舒漫2013年拍拖，兩年後男方求婚成功，但之後被爆激咀新歡而分手收場。去年底他邀請舊愛任節目嘉賓去露營，更喊住稱「當時係我錯失咗你」，感動不少網友要求復合。



方力申與鄧麗欣2006年合作電影 《獨家試愛》撻着，之後屢傳婚訊，但2016年齊發分手聲明。去年女方宣布與台灣男星邱勝翊拍拖，但她與方力申的情侶形象深入民心，至今仍有網民希望二人再續前緣。



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