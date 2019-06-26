賈靜雯洩密　高圓圓女兒樣貌首曝光

內地女星高圓圓與台灣型男老公趙又廷向來低調，女兒「Rhea」出世後，樣貌一直沒有被公開，幸得閨蜜賈靜雯鬆手，在探望完高圓圓後透過微博發放了一組照片，其中一張似乎忘了沒有用心心圖案遮蓋俏麗小臉，清楚看到小公主的廬山真面目，當時賈靜雯帶了兩名女兒「咘咘」和「波妞」前往探望「Rhea」，兩個小女孩顯然很好奇，忍不住伸手要摸契妹的臉，太可愛啦！配文：「我姪女～請多多指教😎我們兩家真的是人丁興旺啊！這兩個小姊姊非常認真研究這小生物 一直試圖摸摸搓搓她被我阻止！只有我能抱她 當我抱着這小生物時，旁邊的兩個姐姐一直吵鬧的說⋯『弟弟喇？媽媽生的弟弟喇⋯』哪來想法⋯是美麗的妹妹而且不是媽媽生的好嗎！！」



以前，高圓圓只能垂涎契女，現在有了自己的孩子，終於到了賈靜雯Po出契女「Rhea」的照片了！高圓圓與賈靜雯是因為拍攝電視劇《倚天屠龍記》而成為好姊妹，更約定與對方子女上契，可見二人的感情好到點！





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