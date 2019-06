計下日子,藝人馬賽就快生得喇!話晒都係第一胎點都要影番輯靚靚大肚寫真先得,呢日佢就喺社交網上載穿上比堅尼嘅孕照,見佢肚大如籮,但肥肚唔肥人,四肢仍然纖幼,認真得天獨厚,佢仲留言話:「感恩佛菩薩加持,孕期一切順遂❤️Mom is waiting for you❤️Camellia,are you ready?」幸福之情表露無遺,佢仲無意間透露已經為BB改定英文名Camellia,而呢個應該就係女仔用嘅,唔通馬賽今胎係佗女?