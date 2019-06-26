知衰求情　龐景峰無牌駕駛須停牌1年

藝人錢小豪與郭秀雲的兒子龐景峰（Andrew）今年4月5日凌晨時分，在灣仔遇上警方路障檢查，雖通過俗稱「吹波仔」的酒精呼氣測試，卻被揭發無牌駕駛。Andrew於本月5日在東區法院承認無牌駕駛及沒有第三者保險而使用車輛兩罪，案件今晨繼續審理。



被罰強制停牌1年



Andrew以廣東話自辯求情，他表示自小生活在公眾眼中，做任何事情都要企得正，要盡量不犯錯，承認今次使用美國護照及駕駛執照在港駕駛應該受罰，希望能服社會服務令，為社會作榜樣。最終兩罪判60小時社會服務令同期執行，第二項控罪被罰強制停牌12個月，期間不得申請執照，並需交出所有駕駛執照，若希望在外地駕駛，需向法庭申請。



知衰唔想罰款了事



Andrew在庭外受訪，表示本身已有心理準備知道大約判罰：「我都認同應該係做社會服務令，唔係罰款了事，作為公眾人物，應該幫返社會，今次犯錯係一次疏忽，但都唔可以有藉口，其實當時都有考香港車牌。（但依家要停牌。）冇所謂，好少揸車，都係拍戲嗰陣揸。」問到父親錢小豪有否向他訓話？他直言兩人很少傾偈，至於母親郭秀雲？他說：「佢都贊成唔應該用錢解決，應該服務社會。（今次係咪深刻教訓？）過程深刻，其實一直知道做任何錯事都要受罰。」





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