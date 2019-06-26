《復仇者4》7歲女童星拍片請求大家別好蝦佢

漫威超級英雄片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）今年4月上映，其中飾演「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）女兒的7歲女童星Lexi Rabe，於社交網站Instagram拍片，自稱成為被欺凌對象，請求大家放過她！



Lexi於片中表示：「Hi，我係Lexi Rabe，今年只得七歲，有時我都會闖禍。咁我爸爸媽媽就會鬧我同罰我，真係㗎。而如果我去任何地方，做咗少少傻事或闖禍，記住我只得七歲。請唔好欺凌我屋企人或者我。」她繼而對鏡頭揮手講拜拜，送上飛吻，並引用《復仇者4》中經典對白：「我愛你三千！」



其母親Jessica於留言寫到：「我都唔想要再寫呢啲。但Lexi又被人欺凌。呢種事令她多明星永遠唔想出門口去見人。請大家唔好指指點點，等Lexi可以自由咁成長。佢係一個正常人，係一個細路女。我哋會教訓佢，會罰佢，但唔會喺公眾地方咁做。有時我哋趕頭趕命去唔同地方做嘢，好大壓力，會好似好躁咁。如果你哋見到我哋咁嘅狀態，唔好意思，但人生就係咁！」



Jessica表示如果大家問Lexi拿簽名，一般來說都可以，但如果當日他們諸事不順，可能會態度不好，他們不是完美。她指如果小孩子在公眾場所怕做自己，怕做錯事，你就是過度管制他們。Jessica表示：「我哋會畀細路好多規則，但亦畀自由佢哋去闖，從錯誤中學習。如果佢哋真係咁唔聽話，就唔會可以喺片場做到嘢。信我啦佢哋唔會請咁嘅細路！佢哋亦大把可以揀。」



最後Jessica總結：「如果大家喺公眾場所見到我哋，覺得自己可以做判官，停一停諗一諗。第一，你有冇細路先？第二，我哋唔係完美，亦冇話自己係。但嘗試明白吓唔同人唔同情況，你有你方法教細路，我有我方法教細路。我細路愛我同尊重我，即使有時佢都會曳。多謝！」