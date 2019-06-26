羅密歐2歲生日！杰倫罕晒仔女正面照

台灣天王周杰倫和昆凌結婚5年，育有一對寶貝仔女Hathaway、Romeo，不過杰倫為了保護一對仔女，正面甚少曝光，只係做「影後」，但呢日杰倫罕有晒出全家福，而且一對仔女仲要係正面！原來係因為Romeo 2歲生日，杰倫和昆凌為仔仔搞咗個慶生派對，以足球做主題，喺氣球下面一家四口合照，非常幸福！



杰倫用英文寫低對仔仔祝福，仲不忘讚下自己老婆靚：「Happy birthday to my cool son 🧒🏼Jaylen Romeo, I hope that you will grow up and diligently master the piano. This way, like daddy, you will also be able to marry a beautiful wife haha（生日快樂，我的酷兒子杰倫·羅密歐，我希望你能快點長大，努力學習鋼琴。這樣，像爸爸一樣，你也可以娶一個漂亮的妻子，哈哈。）」而網友也意外發現，杰倫仔仔的真正英文名字是「Jaylen Romeo」，即是杰倫羅密歐，認真西化。

