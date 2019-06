羅密歐2歲生日！杰倫罕晒仔女正面照

台灣天王周杰倫和昆凌結婚5年,育有一對寶貝仔女Hathaway、Romeo,不過杰倫為了保護一對仔女,正面甚少曝光,只係做「影後」,但呢日杰倫罕有晒出全家福,而且一對仔女仲要係正面!原來係因為Romeo 2歲生日,杰倫和昆凌為仔仔搞咗個慶生派對,以足球做主題,喺氣球下面一家四口合照,非常幸福!



杰倫用英文寫低對仔仔祝福,仲不忘讚下自己老婆靚:「Happy birthday to my cool son 🧒🏼Jaylen Romeo, I hope that you will grow up and diligently master the piano. This way, like daddy, you will also be able to marry a beautiful wife haha(生日快樂,我的酷兒子杰倫·羅密歐,我希望你能快點長大,努力學習鋼琴。這樣,像爸爸一樣,你也可以娶一個漂亮的妻子,哈哈。)」而網友也意外發現,杰倫仔仔的真正英文名字是「Jaylen Romeo」,即是杰倫羅密歐,認真西化。