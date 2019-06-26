被批掛住飲酒？Star為HAHA護航：佢係完美老公

韓國人氣綜藝節目《Running Man》的主持金鐘國去年起與母親亮相SBS節目《我家的熊孩子》，新一集金鐘國請來好友HAHA及正懷第三胎的妻子Star做嘉賓，二人大談即將再做爸爸媽媽的心情、決心要結婚的理由和做父母的心得，但部分觀眾就不滿二人將私事擺上枱，指他們的對話過於隨便，又批評HAHA經常掛住飲酒，不照顧正在懷孕的老婆Star，而Star昨日就透過Instagram發文澄清，並大讚HAHA是近乎完美的老公。



Star上載與老公HAHA的自拍照，並指他們其實只有非常現實和平凡的夫妻，對於有觀眾批評HAHA不夠照顧自己，她就說：「雖然會有愛玩和令人討厭的時候，無論大家怎樣說，我老公對我來說是最感謝和珍貴的人，好像有很多人很擔心，老公除了有時候會飲很多酒，他是近乎完美的老公和爸爸，他是很穩重、有責任心和溫暖的人，對於孩子來說，更是不顧一切地付出的好爸爸。」



Star承認因為節目效果，說話方式有點過火，承諾今後會更小心言行，對令部分觀眾感到不快表示抱歉，他們亦會努力過得幸福，成為為觀眾帶來幸福的人。